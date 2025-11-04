Son Mühür - Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü Ajax ile karşı karşıya gelecek. Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak maç TSİ 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilmişti. Galatasaray, ikinci maçında sahasında İngiliz devi Liverpool’u 1-0 ve üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek puanını 6’ya çıkardı. Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk üç maçında puanla tanışamadı; Hollanda temsilcisi, ilk haftada sahasında İtalya ekibi Inter’e 2-0, ikinci haftada deplasmanda Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya’ya 4-0 ve üçüncü haftada İngiliz ekibi Chelsea’ye 5-1 mağlup oldu.

İlkay ilk maça oynayamıcak

Sarı-kırmızılı takımda İlkay Gündoğan, Ajax maçında forma giyemeyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu müsabakada görev yapamayacak. Öte yandan sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ise Ajax karşısında sahada olabilecek.

Yunus Akgün'ün durumu maç günü belli olacak

Ağrıları süren Yunus Akgün'ün maç günü durumu netlik kazanacak. Trabzonspor karşılaşmasında ağrı yaşayan ve dün yapılan antrenmana katılmayan milli futbolcu, sağlık durumuna bağlı olarak maçta görev yapabilecek.

Osimhen'in performansı göz dolduruyor

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt karşısında 2 gol atan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılı ekipte çıktığı son 7 Avrupa maçı boyunca her karşılaşmada fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı. Galatasaray'da Avrupa'da üst üste en fazla maçta gol atan oyuncu rekorunu daha önce Burak Yılmaz ile paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt maçındaki golleriyle bu seriyi 7 maça çıkararak rekoru tek başına aldı. Bu süreçte Osimhen toplam 9 gol kaydetti.