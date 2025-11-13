Son Mühür- Altı maçla devam eden NBA heyecanında deplasman takımlarının ağırlığı vardı.

Altı karşılaşmanın dördünde ev sahipleri sahadan boynu bükük ayrılmak zorunda kaldı.



Houston sonuca rahat gitti..



28 dakika sahne alan Alperen Şengün karşılaşmayı 16 sayı, 6 ribaund ve 13 asistle tamamladı. Kevin Durant 23 sayı, 4 asist ve 5 ribaundla, Reed Sheppard 21 sayı, 3 asist ve 3 ribaundla galibiyette öne çıkan oyuncular oldu.



Konuk Wizards'da Alexandre Sarr'ın 25 sayı ve 11 ribaundluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



Jokic ağır bastı...



NBA'nin en önemli MVP adaylarından Nicolo Jokic'in 55 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle damga vurguğu gecede Denver Nuggets deplamanda Los angeles Clippers'ı rahat geçti.

Jokic'e Aaron Gordon 18, Jamal Murray 15 sayıyla destek verdi.

Ev sahibi Clippers'da James Harden 23 sayı, 5 asist ve 8 ribaundluk performansla öne çıkan oyuncu oldu.



Wembanyama yeterli olmadı...



Bu sezona fırtına gibi giren Victor Wembanyama'nın 31 sayı, 10 asist ve 15 ribaundla oynadığı gecede Stephen Curry'li Warrıors deplasmandan galip ayrılmayı başardı.

Curry 46 sayı, 5 asist ve 5 ribaundla geceye damga vuran oyuncu oldu.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle...



Houston- Wizards: 135-112

Clippers- Nuggets: 116-130

Kings- Hawks: 100-133

Thunders- Lakers: 121- 92

Maweriks- Suns: 114-123

Spurs- Warrıors: 120-125

