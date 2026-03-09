Son Mühür - Mert Müldür, yaptığı açıklamada futbolun doğasında eleştirinin bulunduğunu bildiğini belirterek taraftarların tepkilerine saygı duyduğunu dile getirdi. Sahada mücadele eden bir oyuncu olarak sorumluluğu her zaman üstlendiğini ifade eden Müldür, eleştirilerin oyunun doğal bir parçası olduğunu vurguladı.
Stattan gözyaşlarıyla ayrılmışlar
Ancak tribünlerden nişanlısına yönelik ifadelerin kendisini derinden yaraladığını belirten Mert Müldür, nişanlısının yalnızca kendisine destek olmak amacıyla statta bulunduğunu söyledi. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Müldür, nişanlısının gözyaşları içinde stadyumu terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.
Açıklama yaptı
Yaşananlara karşın Fenerbahçe forması için mücadeleyi sürdüreceğini belirten Mert Müldür, her zamanki gibi sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya devam edeceğini söyledi:
"Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım.
Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.
Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğim."