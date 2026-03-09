Ancak tribünlerden nişanlısına yönelik ifadelerin kendisini derinden yaraladığını belirten Mert Müldür, nişanlısının yalnızca kendisine destek olmak amacıyla statta bulunduğunu söyledi. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Müldür, nişanlısının gözyaşları içinde stadyumu terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Yaşananlara karşın Fenerbahçe forması için mücadeleyi sürdüreceğini belirten Mert Müldür, her zamanki gibi sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya devam edeceğini söyledi:

"Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım.

Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.

Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğim."