Fenerbahçe S.K., Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede sarı-lacivertli ekip, son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 57’ye yükseltirken, Samsunspor 32 puanda kaldı.

Samsunspor maça hızlı başladı

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Samsunspor, 11. dakikada golü buldu. Takımın golcüsü Marius Mouandilmadji, ceza sahası içinde bulduğu fırsatı değerlendirerek takımını öne geçirdi.

Golden sonra baskısını artıran Fenerbahçe ise kısa sürede yanıt verdi.

Fenerbahçe’den hızlı cevap

Sarı-lacivertli ekip, 15. dakikada beraberliği yakaladı. Orta sahadan hücuma çıkan Matteo Guendouzi, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 1-1’e getirdi.

Ancak Samsunspor bu gole de hızlı karşılık verdi.

Mouandilmadji yeniden sahneye çıktı

23. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Marius Mouandilmadji, attığı golle hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. Bu golle Samsunspor yeniden öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına 2-1 üstünlükle girdi.

Fenerbahçe son bölümde geri döndü

İkinci yarıda Samsunspor savunmada disiplinli bir oyun ortaya koyarken, Fenerbahçe beraberlik için baskısını artırdı. Mücadelenin son dakikalarına kadar direnç gösteren konuk ekip, 89. dakikada kalesinde golü gördü.

Nene’nin attığı golle Fenerbahçe skoru 2-2’ye getirdi.

Uzatma dakikalarında galibiyet geldi

Maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe baskısını sürdürdü ve 90+5. dakikada aradığı golü buldu. Sidiki Cherif’in kaydettiği golle sarı-lacivertli ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.

