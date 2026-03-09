Son Mühür - Portekiz Premier Lig’in 25. haftasında Benfica, sahasında lider Porto ile 2-2 berabere kaldı. Ancak mücadelenin son bölümünde yaşanan gelişmeler karşılaşmanın önüne geçti. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, beraberlik golü sonrası yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Golün ardından kırmızı kart gördü

Benfica, iki farklı geriye düştüğü maçta 88. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye taşıdı. Golün ardından büyük sevinç yaşayan teknik direktör Jose Mourinho, yedek kulübesi önündeki su şişesine tekme attı. Bu hareketin ardından hakem, Portekizli teknik adama kırmızı kart gösterdi.

"Küçüksünüz..."

Kırmızı kartın ardından oyun alanını terk eden Jose Mourinho, Porto yedek kulübesine doğru “küçüksünüz” anlamı taşıyan bir el hareketi yaptı. Bu jestin ardından iki takımın kulübeleri arasında tansiyon yükseldi ve yaşanan gerginlik güçlükle yatıştırıldı.

Mourinho: ''Bana 50 kez hain dedi''

Maçın ardından konuşan Jose Mourinho, Porto yardımcı antrenörü Lucho Gonzalez’in kendisine defalarca “hain” dediğini öne sürdü. Portekizli teknik adam, bu sözlere tepki gösterdiğini ifade etti. Mourinho, “Kırmızı kart gördüğüm pozisyonda, Porto kulübesinden atılan Lucho Gonzalez tünelde bana 50 kez ‘hain’ dedi. Bunun açıklamasını duymak isterim. Neyin haini? Porto’da çalıştım ve kulübe ruhumu verdim. Chelsea’ye, Inter’e, Real Madrid’e, Fenerbahçe’ye gittim. Dünyayı dolaştım ve her gün işime tüm enerjimi verdim. Bunun adı profesyonelliktir.” ifadelerini kullandı.