Son Mühür - 2022 yazında Paris Saint-Germain’den Galatasaray’a transfer olan Icardi, sergilediği performansla takıma önemli katkılarda bulunmuş ve hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak son haftalarda aldığı eleştiriler, yıldız futbolcunun geleceğine dair söylentileri artırdı.

İtalyan basınına yansıyan Tuttosport, Icardi’nin sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona erecek olmasını fırsat bilen Milan’ın harekete geçtiğini iddia etti. Habere göre Serie A ekibi, tecrübeli golcüyü İtalya’ya transfer etmek için nabız yoklamaya başladı. Yayınlanan haberde, 32 yaşındaki oyuncunun Milan’a dönme fikrine olumlu bakabileceği ve İtalya’da yeni bir maceraya açık olduğu belirtildi.

67 gol ve 22 asist