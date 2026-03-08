Son Mühür- Joel Embiid'den yoksun olan 76ers Atlanta Hawka karşısında hayal kırıklığı yaratan bir performansa imza attı.
Atlanta'nın 125-116'lık skorla kaznadığı geceye damga vuran an, milli basketbolcumuz Adem Bona'nın takım arkadaşı Tyrese Maxey'le çarpışması oldu.
Aldığı darbe sonrası Maxey karşılaşmayı terk ederek soyunma odasına gitti.

NBA'de talihsiz an
Bona'dan 4 sayı, 7 ribaund, 3 asist...


76ers'de bu sezonun MVP adayları arasında yer alan Tyrese Maxey 31 sayı, 2 ribaund, 5 asist, 4 top çalma, 29 dakika sahne alan Adem Bona 4 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 1 blok, Quentin Grimes 26 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve Kelly Oubre Jr. 24 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynamasına rağmen yenilgiyi önlemeye yetmedi.
Atlanta'da Jalen Johnson 35 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Nickelle Alexander 24 sayı, 6 ribaund, 1 asist, C.J. McCollum 17 sayı, 3 ribaund ve 7 asist ile galibiyette öne çıkan isimler oldu.


NBA'de gecenin sonuçları...


Hawks- 76ers: 125-116
Grizzlies- Clippers: 120-123
Thunder- Warriors: 104-97
Pistons-Nets: 105-107
Bucks-Jazz: 113-107
Timberwolves-Magic: 92-119

Muhabir: Bünyamin Dobrucalı