Son Mühür- Joel Embiid'den yoksun olan 76ers Atlanta Hawka karşısında hayal kırıklığı yaratan bir performansa imza attı.

Atlanta'nın 125-116'lık skorla kaznadığı geceye damga vuran an, milli basketbolcumuz Adem Bona'nın takım arkadaşı Tyrese Maxey'le çarpışması oldu.

Aldığı darbe sonrası Maxey karşılaşmayı terk ederek soyunma odasına gitti.



Bona'dan 4 sayı, 7 ribaund, 3 asist...



76ers'de bu sezonun MVP adayları arasında yer alan Tyrese Maxey 31 sayı, 2 ribaund, 5 asist, 4 top çalma, 29 dakika sahne alan Adem Bona 4 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 1 blok, Quentin Grimes 26 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve Kelly Oubre Jr. 24 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynamasına rağmen yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Atlanta'da Jalen Johnson 35 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Nickelle Alexander 24 sayı, 6 ribaund, 1 asist, C.J. McCollum 17 sayı, 3 ribaund ve 7 asist ile galibiyette öne çıkan isimler oldu.



NBA'de gecenin sonuçları...



Hawks- 76ers: 125-116

Grizzlies- Clippers: 120-123

Thunder- Warriors: 104-97

Pistons-Nets: 105-107

Bucks-Jazz: 113-107

Timberwolves-Magic: 92-119