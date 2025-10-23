Son Mühür- NBA sezonu birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla hızlı başladı. Geceye başarılı performanslarıyla damga vuran oyuncular Victor Wembanyama, Anthony Edwards oldu.

San Antoni Spurs'ın pota altı canavarı olarak nitelendirilen ve bu sezonun MVP adayları arasında yer alan Wembanyama takımının Dallas Mawericks karşısında deplasmanda elde ettiği zafere 15 ribaund ve 40 sayıyla damga vurdu.



Geçtiğimiz sezonun en başarılı isimler arasında yer alan Anthony Edwards, Portland deplasmanında 41 sayı ve 7 ribaundla takımı Minnesota'yı zafer taşıyan isim olmayı başardı.

Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz sezon Eurolig şampiyonluğunda en büyük pay sahibi oyuncuları arasında yer alan Nigel Hayes Davis 10 dakika süre bulabildiği Phoenix Suns'ta karşılaşmayı sayı atamadan 2 ribaundla tamamladı.



Milli Basketbolcumuz Adem Bona'nın 3 ribaund ve 1 asistle oynadığı Philadelphia Celtics deplasmanından zaferle dönmeyi başardı.

NBA'de gecenin sonuçları...



Knicks 119-111 Cavaliers

Hornets 136-117 Nets

Magic 125-121 Heat

Hawks 118-138 Raptors

Celtics 116-117 76ers

Bulls 115-111 Pistons

Grizzlies 128-122 Pelicans

Bucks 133-120 Wizards

Jazz 129-108 Clippers

Mavericks 98-125 Spurs

