Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Liverpool, deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 5-1 yenerek dört maçlık galibiyet özlemine son verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Liverpool, Almanya’daki Eintracht Frankfurt ile Frankfurt Arena’da karşılaştı. Ev sahibi takım, 26. dakikada Rasmus Kristensen’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak sonrasında Liverpool sahneye çıktı. İngiliz ekibi, 35. dakikada Hugo Ekitike’nin golüyle skoru eşitledi; Ekitike eski takımı Frankfurt’a gol atarken sevinmedi. Liverpool, 39. dakikada Virgil van Dijk ve 44. dakikada Ibrahima Konate’nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Liverpool, 66. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada Dominik Szoboszlai’nin golleriyle farkı 5-1’e çıkardı. Eintracht Frankfurt’ta genç oyuncu Can Uzun ise 64. dakikada oyuna girdi ancak skoru değiştiremedi.

4 maçlık galibiyet özlemine son verdiler