Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Liverpool, deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 5-1 yenerek dört maçlık galibiyet özlemine son verdi.
Farklı kazandılar
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Liverpool, Almanya’daki Eintracht Frankfurt ile Frankfurt Arena’da karşılaştı. Ev sahibi takım, 26. dakikada Rasmus Kristensen’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak sonrasında Liverpool sahneye çıktı. İngiliz ekibi, 35. dakikada Hugo Ekitike’nin golüyle skoru eşitledi; Ekitike eski takımı Frankfurt’a gol atarken sevinmedi. Liverpool, 39. dakikada Virgil van Dijk ve 44. dakikada Ibrahima Konate’nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Liverpool, 66. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada Dominik Szoboszlai’nin golleriyle farkı 5-1’e çıkardı. Eintracht Frankfurt’ta genç oyuncu Can Uzun ise 64. dakikada oyuna girdi ancak skoru değiştiremedi.
4 maçlık galibiyet özlemine son verdiler
Liverpool, bu galibiyetle birlikte 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırarak Şampiyonlar Ligi’nde puanını 6’ya yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 3 puanda kalarak grubun alt sıralarında yer aldı. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Liverpool, sahasında Real Madrid’i ağırlayacak; Eintracht Frankfurt ise deplasmanda Napoli’ye konuk olarak galibiyet peşinde koşacak.