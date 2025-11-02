Son Mühür- San Antonio Spurs'un pota altındaki en büyük silahı Victor Wembanyama bu sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.

Wembanyama Spurs'un Dallas Mavericks'i 125-92 yendiği maçta, 40 sayı, 15 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma, 3 blokla,

New Orleans Pelicans'ı 120-116 yendiği maçta, 29 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 9 blokla,

Brooklyn Nets'i 118-107 yendiği maçta, 31 sayı, 14 ribaunt, 6 blok, 4 asist, 3 top çalmayla,

Toronto Raptors'u 121-103 yendikleri maçta, 24 sayı, 15 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma, 1 blokla, (121-103 kazandı).

Los Angeles Clippers'ı 130-115 yendikleri maçta, 35 sayı, 18 ribaunt, 5 asist, 2 blokla ve

Utah Jazz'ı 115-108 yendikleri karşılaşmada ise 28 sayı, 12 ribaunt, 3 asist, 4 blokla istatistik kağıdını doldurmayı başardı.

Genç sporcunun başarısı NBA istatistiklerini de alt üst etti.

NBA efsaneleri arasında o da var...



Wembanyama ilk 120 NBA maçında, ribaundda Karl Malone'u, sayıda LeBron James'i, üç sayılık atışta Stephen Curry'i ve blok sayısında Hakeem Olajuwon'u geride bırakmayı başardı.

Wembanyama: 1301 ribaund

Karl Malone: 1091 ribaund

Wembanyama: 2738 sayı

LeBron James: 2680 sayı

Wembanyama: 274 3 sayı

Stephen Curry: 242 3 sayı

Wembanyama: 448 blok

Hakeem Olajuwon: 337 blok