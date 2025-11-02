Son Mühür- NBA'in yaşayan efsaneleri arasında yer alan Kevin Durant'ın sezon başında Houston Rockets'a imza atması, Alperen Şengün-Kevint Durant ikilisi Rockets'i şampiyonluğa taşıyabilir mi sorularını da beraberinde getirmişti.

Ligin ilk iki maçında uyum sorunu yaşayan ikili son üç maçta bu sezon şampiyonluğun en güçlü ekiplerinden biri olacaklarını göstermeye yetti.



Muhteşem ikiliden toplam 42 sayı...



Ligin ne güçlü ekipleri arasında yer alan Boston Celtics'e konuk olan Houston'da Alperen Şengün 16 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle oynarken Kevin Durant 26 sayı, 4 ribaund ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

Jabari Smith Jr., Reed Sheppard ve Tari Eason 12 sayıyla, Clint Capela ise 10 ribaundla galibiyette pay sahibi olan oyuncular olarak dikkati çekti.

Houston'da tam yedi oyuncu çift haneli sayı üretmeyi başardı.

Ev sahibi Boston'da ise Payton Prichard 14 sayı, Jaylen Brown 12 sayıyla yenilgiyi önleyemedi.

Houston bu galibiyetle bu sezonki üçüncü zaferine ulaşırken Boston dördüncü yenilgisiyle karşılaştı.