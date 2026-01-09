Son Mühür - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesinde İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları dikkat çekti. Maç saatine yakın görülebilecek yağış ve akşam saatlerinde düşmesi beklenen sıcaklık, hem saha zemini hem de tribün koşullarını zorlayabilir.

Buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Valilik, yaptığı açıklamada vatandaşları buzlanma ve don riskine karşı uyardı. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul’da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış bekleniyor ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesi öngörülüyor.

Lodostan en çok etkilenen taraf belli oldu

Derbinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kuvvetli lodos ve yağmur beklentisi öne çıktı. Lodosu karşıdan alacak olan Kuzey Kale Arkası tribününün, Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu bölüm olması nedeniyle olumsuz hava koşullarından en fazla etkilenecek tribün olacağı belirtildi. Süper Kupa finali ne zaman? Sat kaçta? Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele edecek. Büyük derbinin başlama saati ise 20.30 olarak duyuruldu.