Son Mühür- NBA'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Oklahoma City Thunder bu sezona da fırtına gibi girdi.

22 kez çıktığı sahada bu sezon tek mağlubiyet alan Oklahoma, zorlu Golden State deplasmanını da kolay aştı.

Geçtiğimiz sezonun MVP'si Shai Gilgeous Alexander'ın 38 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla damga vurduğu gecede Oklahoma sahadan 112-124'lük skorla galip ayrılan taraf oldu.



Oklahoma'da Jalen Wıllams 22 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Chet Holmgren 21 sayı, 8 ribaund, 3 asistle galibiyete katkı sağlayan oyuncular arasında yer aldı.

Ev sahibi Golden State'de NBA'in yaşayan efsanesi Stephen Curry'nin yokluğu hissedildi. Jımmy Butler'ın sadece 15 dakika süre aldığı ve 6 sayı üretebildiği gecede Golden State'de ayakta kalan oyuncular 17 sayıyla Brandin Podziemski ve Pat Spencer'dı.



Adem Bona'dan 4 sayı, 5 ribaund...



Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Philadelphia 76ers, konuk ettiği Washingron Wızards karşısında sahadan 121-102'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Milli oyuncumuz Adem Bona 22 dakika sahne aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 5 ribaundla tamamladı.

76ers'de Tyrese Maxey 35 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 4 top çalmayla galibiyetin başrol oyuncusu olmayı başardı.