Son Mühür- NBA'de sonucu merakla beklenen karşılaşmada Houston Rockets zorlu Golden State Warrıors deplasmanından istediği sonucu almayı başardı.

Soyunma odasına 12 sayı geride gitmesinin ardından Houston üçüncü periyotta aradaki farkı kapatıp karşılaşmadan 100-104'lğk skorla galip ayrılan taraf oldu.

Kevin Durant ve Steven Adams'dan yoksun olan Houston'da 35 dakika sahada kalan Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaubd, 6 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



Karşılaşmanın bitimine kısa bür süre kala üst üste iki faul atışından yararlanamayan Alperen Şengün, Warrıors'un maça ortak olmasına kapı araladı.

Maçın kilidini Sheppard çözdü...



Houston'da maçın kilit ismi Reed Sheppard'dı.

31 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynayan Sheppard maçın oyuncusu seçildi.

Houston'da Amen Thompson 10 sayı, 14 ribaund, Jabari Smith Jr. 15 sayı, 4 ribaund, Clint Capela 6 sayı, 12 ribaundla galibiyette pay sahibi oyuncular oldu.

Stephen Curry zorlandı...

NBA'in yaşayan efsanelerinden Stephen Curry karşılaşmanın son anlarında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle zorlandığı karşılaşmada 14 sayı, 6 ribaund ve 5 asist üretti.

Warıors'ta Jımmy Butler 21 sayı, 5 ribaund, 5 asist, Daymond Green ise 12 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle oynadı.

Houston bu sonuçla ligdeki 11'inci galibiyetine uzanırken Golden State 9'uncu kez sahadan mağlup ayrılmış oldu.