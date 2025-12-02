Son Mühür- Dünya basketbolunun kalbinin attığı adres olan NBA'de Türk basketbolseverlerin merakla takip ettiği karşılaşma, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rocket'ın Utah Jazz'la oynayacağı karşılaşmaydı.

Bu sezonun MVP adayları arasında yer alan Alperen Şengün'ün kariyerinin en başarılı performanslarından birini göstermesi de Houston'a galibiyet için yetmedi.

Kariyer rekoru kırdı ama yetmedi...



38 dakika sahada kalan Alperen 31 sayı, 14 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 5 blokluk mükemmel bir performansa imza attı.

Utah Jazz'ın 133-125 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada Kevin Durant 32 sayı, 9 ribaund, 5 asist, Amen Thompson 23 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Ev sahibi Utah'a galibiyeti getiren isimler Lauri Markkanen ve Keyonte George oldu. Markkanen 29 sayı,ü 9 rübaund, George ise 28 sayı, 4 ribaund ve 8 asistle oynadı.

Houston bu sonuçla bu sezondaki beşinci yenilgisiyle tanışmış oldu.