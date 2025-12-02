Son Mühür - Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi 1-1 berabere bitti. Fenerbahçe’nin golünü Duran, Galatasaray’ın golünü ise Sané attı. Zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşması, sahadaki mücadele kadar hakem Yasin Kol’un kararlarıyla da gündeme geldi.

Maçın en çok konuşulan anlarından biri, Milan Skriniar’ın Gabriel Sara’ya yaptığı müdahale oldu. Hakem Yasin Kol’un devam kararı verdiği bu pozisyon, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tartışma Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası basına taşındı.

Pozisyonu karşılaştırdı