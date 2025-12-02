Son Mühür - Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi 1-1 berabere bitti. Fenerbahçe’nin golünü Duran, Galatasaray’ın golünü ise Sané attı. Zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşması, sahadaki mücadele kadar hakem Yasin Kol’un kararlarıyla da gündeme geldi.
Dünya basınında yer aldı
Maçın en çok konuşulan anlarından biri, Milan Skriniar’ın Gabriel Sara’ya yaptığı müdahale oldu. Hakem Yasin Kol’un devam kararı verdiği bu pozisyon, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tartışma Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası basına taşındı.
Pozisyonu karşılaştırdı
Dünyaca ünlü spor medyası ESPN, X hesabından yaptığı paylaşımda pozisyonun fotoğrafını yayımladı ve Chelsea–Arsenal maçındaki bir kırmızı kart pozisyonuyla kıyasladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Moises Caicedo, Chelsea–Arsenal maçında Mikel Merino’ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Milan Skriniar ise Fenerbahçe–Galatasaray maçında Gabriel Sara’ya yaptığı müdahale sonrası herhangi bir faul almadı.” Bu paylaşım, uluslararası futbol kamuoyunda tartışmalara yol açtı.