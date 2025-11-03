Son Mühür- NBA'de ev sahiplerinin ağır bastığı gecede deplasmandan zaferle dönen tek takım Philelphia 76ers'ti. Milli basketbolcumuz Adem Bona'nın formasını giydiği 76ers, Brooklyn Nets karşısında sahadan 129-105'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

76ers'te bu sezonun yıldız ismi Tyrese Maxey 26 sayı, 6 ribaund, 7 asistle galibiyette aslan payını alan oyuncu oldu.

14 dakika sahne alan Adem Bona karşılaşmayı 3 rübaund ve 2 asistle tamamladı.



Lakers LeBron'un yokluğunda...



Sırt ağrıları nedeniyle LeBron James'in yer almadığı Los angeles Lakaer'ı Luka Doncic ve Austin Reaves taşıdı.



Doncic'in 29 sayı, 11 ribaund ve 10 asistlik performansına Reaves, 26 sayı, 4 ribaund ve 11 asistle eşlik etti.

Lakers konuk ettiği Miami Heat karşısında sahadan 130-120 galip ayrılarak bu sezonki beşinci galibiyetini aldı.



Wembanyama durdu, Spurs kayıp...



Bu sezonun MVP adayları arasında gösterilen Victor Wembanyama'nın 9 sayı ve 9 ribaundla oynadığı gecede San Antonio Spurs deplasmanda Phoenix Suns'a 130-118'lik skorla boyun eğdi.

Suns'ta Devin Booker 28 sayı ve 13 asistle öne çıkan isim oldu.



NBA'de gecenin sonuçları...

Lakers- Heat: 130-120

Suns- Spurs: 130-118

Knicks- Bulls: 128-116

Nets- 76ers: 105-129

Cavaliers- Hawks: 117-109

Raptors- Grizzlies: 117-104