Son Mühür- NBA'de ev sahiplerinin ağır bastığı gecede deplasmandan zaferle dönen tek takım Philelphia 76ers'ti. Milli basketbolcumuz Adem Bona'nın formasını giydiği 76ers, Brooklyn Nets karşısında sahadan 129-105'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.
76ers'te bu sezonun yıldız ismi Tyrese Maxey 26 sayı, 6 ribaund, 7 asistle galibiyette aslan payını alan oyuncu oldu.
14 dakika sahne alan Adem Bona karşılaşmayı 3 rübaund ve 2 asistle tamamladı.


Lakers LeBron'un yokluğunda...


Sırt ağrıları nedeniyle LeBron James'in yer almadığı Los angeles Lakaer'ı Luka Doncic ve Austin Reaves taşıdı.

Doncic-Reaves
Doncic'in 29 sayı, 11 ribaund ve 10 asistlik performansına Reaves, 26 sayı, 4 ribaund ve 11 asistle eşlik etti.
Lakers konuk ettiği Miami Heat karşısında sahadan 130-120 galip ayrılarak bu sezonki beşinci galibiyetini aldı.


Wembanyama durdu, Spurs kayıp...


Bu sezonun MVP adayları arasında gösterilen Victor Wembanyama'nın 9 sayı ve 9 ribaundla oynadığı gecede San Antonio Spurs deplasmanda Phoenix Suns'a 130-118'lik skorla boyun eğdi.
Suns'ta Devin Booker 28 sayı ve 13 asistle öne çıkan isim oldu.


NBA'de gecenin sonuçları...

Lakers- Heat: 130-120
Suns- Spurs: 130-118
Knicks- Bulls: 128-116
Nets- 76ers: 105-129
Cavaliers- Hawks: 117-109
Raptors- Grizzlies: 117-104

Muhabir: Bünyamin Dobrucalı