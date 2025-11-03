Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada galibiyet golünü atan Fenerbahçeli Jhon Duran’a, eski Beşiktaşlı futbolcu Kenny Arroyo’nun sosyal medya yorumu siyah-beyazlı taraftarları öfkelendirdi.

Derbide nefes kesen mücadele

Süper Lig’in 11. haftasında Dolmabahçe’de oynanan derbi, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede 5 gol atıldı; karşılaşmayı 3-2 Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe’nin galibiyet golünü kaydeden Kolombiyalı forvet Jhon Duran, attığı golle maçın kahramanı oldu. Duran, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımda, “Bu zafer takımın emeği!” ifadelerini kullandı.

Arroyo’dan “Vamos makina” yorumu

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon kısa bir süre görev yaptıktan sonra Brezilya ekibi Cruzeiro’ya transfer olan Kenny Arroyo, eski takımına karşı oynanan derbinin ardından Jhon Duran’ın paylaşımına yorum yaptı.

Arroyo, Instagram üzerinden Duran’ın gönderisine “Vamos makina” (Haydi makina) ifadelerini yazarak destek verdi. Bu yorum, kısa sürede Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti.

Siyah-beyazlı taraftarlardan tepki yağdı

Arroyo’nun bu paylaşımı, siyah-beyazlı camiada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, sosyal medya platformlarında “Eski Beşiktaşlıya yakışmadı”, “Bu forma bir saygı ister” ve “Dostluk başka, rekabet başka” gibi yorumlarda bulundu.