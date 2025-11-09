Son Mühür- Bu sezon birbirinden heyecanlı maçlara sahne olan NBA'de gecenin maçlarında ev sahiplerinin kesin üstünlüğü vardı.

Sezona fırtına gibi giren Tyrese Maxey'in 31 sayı, 7 asist ve 4 ribaundla oynadığı maçta Philelphia 76ers sahasında Toronto Raptors engelini 130-120'lik skorla aşmayı bildi.

76ers'te Joel Embiid 29 sayı, 4 asist ve 6 ribaundla oynarken bu yıl draftan gelen V.J. Edgecombe 11 sayı, 4 asist, 7 ribaundla galibiyete katkı sağladı. Karşılaşmada 6 dakika sahne alabilen Adem Bona maçı 2 ribaundla tamamladı.

Konuk Raptorsa'ta Immanuel Quickly ve R.J. Barret'ın 22 sayılık performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



Lakers'a Hawks dur dedi...



LeBron James ve Luka Doncicli Los Angeles Lakers konuk olduğu Atlanta Hawks'a 122-102'lik skorla boyun eğdi.

Doncic geceyi 22 sayı, 11 asist ve 5 ribaundla, 19 dakika sahada kalan LeBron James ise 9 sayı, 2 asist ve 2 ribaundla tamamladı.

Ev sahibi Atlanta'da Muhammed Gueye 21 sayı, 7 asist ve 7 ribaundla galibiyette öne çıkan isim oldu.



NBA'de gecenin maçları şöyle...



Wizards- Mavericks : 105-111

76ers- Raptors: 130-120

Heat-Trail Blazers: 136-131

Cavaliers-Bulls: 128-122

Hawk- Lakers: 122-102

Spurs- Pelicans: 126-119

Nuggets-Pacers: 117-100