Avrupa Biathle-Triathle Laser Run Şampiyonası’nın 4. gününde milli sporcular, triatle ve para triatle kategorilerinde gösterdikleri üstün performansla 21 altın, 11 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 39 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Alanya’da 5-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada final yarışmalarıyla tamamlanan etkinlikte, Türkiye’yi temsil eden sporcular hem bireysel hem de takım kategorilerinde üstün performans sergiledi.

Milli sporcuların kazandığı bazı madalyalar şöyle:

Altın Madalya (Bireysel): Asya Saat (U9 Kadın), Ömer Talha Şahin (U9 Erkek), Defne Güneş Dursun (U11 Kadın), Muhittin Karahan Koç (U11 Erkek), Cemre Cesur (U13 Kadın), Kerem Batur Genç (U13 Erkek), Elif Ecem Öztürk (U15 Kadın), Mehmet Doruk Özkan (U15 Erkek), Muhammed Emir Kurtulan (U17 Erkek), Sıdal Arslan (Büyük Kadın).

Altın Madalya (Takım): U11, U13, U15, U17 ve Büyük kategorilerde hem erkek hem kadın takımları.

Gümüş ve Bronz Madalyalar: Çeşitli yaş gruplarında bireysel ve takım yarışlarında kazanıldı; öne çıkan isimler arasında İklim Usman, Gökhan Uraz Altın, Yağmur Akgün, Atlas Kökoğlu ve Eymen Besmen yer aldı.

Türkiye, Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen şampiyonada elde ettiği bu sonuçlarla büyük bir başarıya imza atmış oldu.