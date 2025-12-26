Son Mühür- NBA'de şampiyonluk hayalleri kuran Los Angeles Lakers ve Houston Rockets Noel Günü maçlarında karşı karşıya geldi.

Son dönemde üst üste aldığı yenilgilerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Houston kötü gidişe dur demeyi başardı.

Lakers'da Luka Doncic, LeBron James ve Austin Reaves'a karşı Houston'da Alperen Şengün, Kevin Durant ve Amen Thompson rekabeti merakla bekleniyordu.

Alperen'den double double...



31 dakika sahada kalan Alperen karşılaşmayı 14 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

Kevin Durant 25 sayı, 4 ribaund, 8 asist, 1 top çalma ve 2 blokla, Amen Thompson ise 26 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla galibiyette aslan payın alan oyuncular oldu.

Lakers'ın muhteşem üçlüsü ise beklentilerin uzağında kaldı.

Lakers hayal kırıklığı yarattı...



34 dakika sahada kalan Luka Doncic 25 sayı, 5 ribaund, 7 asist, 1 top çalma ve 2 blokla, LeBron James 18 sayı, 2 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla, sadece 15 dakika sahne alan Austin Reaves ise 12 sayı, 1 ribaund ve 1 asistle oynadı.

Bu galibiyete rağmen Batı Konferansı'nda Houston altıncı, Lakers dördüncü sırada yer alıyor.

