Real Madrid yönetimi, gelecek sezon öncesi savunma hattında köklü bir değişime hazırlanıyor. Eflatun-beyazlıların, sözleşmesinin son yılına giren Alman stoper Antonio Rüdiger ile yaz transfer döneminde yollarını ayırma ihtimalini masaya yatırdığı öne sürüldü.

Kararın arkasında gençleşme planı var

İspanyol basınında yer alan ve Fichajes kaynaklı haberlere göre; Real Madrid yönetimi, savunma hattını daha genç, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu strateji doğrultusunda Rüdiger’in sözleşme durumunun önemli bir etken olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray iddiaları yeniden gündemde

Tecrübeli savunmacının adı, daha önce de transfer dönemlerinde Galatasaray ile anılmıştı. Son gelişmelerle birlikte Rüdiger’in geleceği yeniden transfer kulislerinin sıcak başlıkları arasına girdi.

Suudi Arabistan’dan cazip teklifler

Rüdiger’e yönelik ilginin yalnızca Avrupa ile sınırlı olmadığı belirtiliyor. Suudi Arabistan kulüplerinin, yüksek maaşlı ve uzun süreli sözleşmelerle Alman stopere ciddi teklifler sunduğu iddialar arasında yer alıyor. Maddi şartların, oyuncunun karar sürecinde belirleyici olabileceği vurgulanıyor.

Sahada lider, soyunma odasında denge unsuru

Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maça çıkan Rüdiger, skor katkısı sağlayamasa da fiziksel gücü, sert savunma anlayışı ve liderlik özellikleriyle takımın önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü. 32 yaşındaki stoper, performansı ve tecrübesiyle hâlâ Avrupa futbolunun elit savunmacıları arasında gösteriliyor.

Karar yaz transfer döneminde netleşecek

Real Madrid cephesinde Rüdiger’in geleceğine ilişkin nihai kararın, yaz transfer döneminde şekillenmesi bekleniyor. Yönetimin gençleşme planı ile oyuncunun kariyer hedeflerinin nasıl örtüşeceği merak konusu.