Son Mühür- NBA'in kalitesine yakışan gecede sezonun açılış maçında Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets karşı karşıya geldi.

Tam iki kez uzatmaya giden ve her anı büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi City 125-124 kazanmayı bildi.



Alperen'den kariyer rekoru...



Karşılaşmanın yıldız ismi milli basketbolcumuz Alperen Şengün'dü.

Kariyerinin en yüksek skoru olan 39 sayıya ulaşan milli basketbolcu 42 dakika sahada kaldığı karşılamada 11 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Kevin Durant 23 sayı, 9 ribaund, 3 asist, Amen Thompson 18 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle karşılaşmayı tamamladı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ev sahibi Oklahoma'da geçtiğimiz sezonun MVP'si Shai- Gilgeous Alexander maça ağırlığını koyna isimdi.

Özellikle maçın uzatma bölümünde öne çıkan Alexander karşılaşmayı da 35 sayı, 5 ribanud ve 5 asistle tamamladı.