Son Mühür- Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Oklahoma City Thunder'ın rakibi Kevin Durant takviyesi sonrası sezona şampiyonluk hayaliyle giren Houston Rockets'di.

MVP adayı Alperen Şengün'ün liderliğindeki Houston evindeki karşılaşmada Oklahoma'ya 20 sayı farkla 91-111'lik skorla boyun eğdi.

Ayak bileğindeki sakatlık sonrası eski formunu bulmak için mücadele eden Alperen Şengün'ün 33 dakika sahne aldığı karşılaşmada 14 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve 1 blokluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



37 yaşında olmasına rağmen formuyla dikkat çeken Kevin Durant 19 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Jabari Smith Jr. 17 ve Amen Thompson 13 sayıyla Houston'da ayakta kalan oyuncular olarak öne çıktı.

MVP Shai Gilgeous Alexander...



Bu sezonun da en büyük şampiyonluk adayları arasında yer alan Oklahoma'da geçtiğimiz sezonun MVP'si Shai Gilgeous Alexander karşılaşmada 20 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla kendi standartlarının altında kalsa da takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı.

NBA Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder zirvedeki yerini korurken Houston Rockets bu yenilgiyle altıncı sıraya geriledi.