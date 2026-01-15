28 yaşındaki Jean-Philippe Mateta, 28 Haziran 1997 tarihinde Paris yakınlarındaki Sevran'da dünyaya geldi. Kongolu bir baba ve Fransız bir anneye sahip olan futbolcu, 1.92 metre boyuyla fiziksel üstünlüğü ile tanınıyor. Sağ ayaklı santrfor pozisyonunda görev yapan Mateta, hava toplarında etkili ve ceza sahası içinde tehlikeli bir oyuncu.

Mateta kimdir? Futbol kariyeri

Fransız golcü, kariyerine Châteauroux'da başladı ve burada gösterdiği performansla 2016 yılında Lyon'un dikkatini çekti. Lyon'dan sonra Le Havre'de kiralık olarak forma giydi ve burada attığı gollerle Bundesliga ekibi Mainz'a transfer oldu. Almanya'da başarılı bir dönem geçiren futbolcu, 2021 yılının Ocak ayında Crystal Palace'a kiralık olarak geldi ve bu transfer 2022'de kalıcı hale geldi.

Mateta, Crystal Palace formasıyla 2023-24 sezonunda çıkış yakaladı. Özellikle Oliver Glasner'in teknik direktörlüğe gelmesinden sonra formunu yükseltti ve sezon sonunda 19 gol atarak kulübün önemli isimlerinden biri haline geldi. Premier Lig'de West Ham, Newcastle ve Manchester United gibi güçlü ekiplere karşı attığı goller, onun sınıfını gösterdi.

Milli takım kariyeri ve son dönem

Fransız forvet, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kendi ülkesini temsil etti ve turnuvanın gümüş madalya kazanan kadrosunda yer aldı. Bu performans, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve Avrupa'da birçok büyük kulübün radarına girdi.

Fenerbahçe'nin transfer planları

Crystal Palace ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mateta için Fenerbahçe'nin yakın takipte olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli kulüp, hücum hattındaki alternatif arayışında deneyimli golcüyü gündemine aldı. Ocak transfer döneminde somut adımlar atılması beklenen süreçte, teknik direktör Jose Mourinho'nun da oyuncuyu onayladığı ifade ediliyor.

Premier Lig deneyimi olan Mateta'nın Türk futboluna uyum sağlaması bekleniyor. Fiziksel gücü, hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiricilik yeteneği ile Fenerbahçe'nin aradığı profile uygun bir forvet. Ancak Juventus gibi kulüplerin de ilgilendiği futbolcu için rekabetin yoğun olacağı öngörülüyor.

Crystal Palace'ın oyuncu için 30-35 milyon euro civarında bir bedel belirlediği söyleniyor. Transfer sürecinin ocak ayı içinde netleşmesi ve sarı-lacivertli taraftarların merakla beklediği gelişmelerin yaşanması muhtemel.