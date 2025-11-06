Son Mühür- NBA Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer alan Houston Rockets zorlu karşılaşmada deplasmanda Memphis Grizzlies'e konuk oldu.

Kevin Durant transferi sonrası sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Houston'da gözler her zaman olduğu gibi milli basketbolcumuz Alperen Şengün üzerindeydi.

35 dakika sahne alan Alperen Şengün karşılaşmayı 20 sayı, 16 ribaund ve 7 asistle tamamladı.



Durant bu kez frene bastı...



Kevin Durant'ın 11 sayı, 5 asist ve 4 ribauntla beklentilerin uzağında kaldığı karşılaşmada son maçların formda ismi Amen Thompson 28 sayı, 7 asist ce 10 ribaundluk performans sergiledi.

Ev sahibi Grizzlies'de son dönemde kulüp yönetimiyle sorun yaşayan All star Ja Morant 17 sayı, 8 asist ve 5 ribaundla takımının yenilgisini önleyemedi.



Baştan sona konuk Houston'ın üstünlüğüyle geçen karşılaşma 124-109'lük skorla Houston Rockets lehine sonuçlandı.

Sezona iki yenilgiyle başlayarak kafalarda soru işaretleri oluşturan Houston bu sonuçla üstü üste beşinci zaferine ulaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.