Son Mühür - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabının bulunduğunu ve bunlardan 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığının belirlendiğini duyurmuştu. Bu 152 hakemin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı ve TFF, söz konusu hakemleri PFDK’ye sevk etti.

Hakemlerden ortak açıklama

Hakemlerin açıklaması şu şekilde:

''Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve "Hakemlerin AKTİF olarak bahis oynadığı" yönündeki haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Öncelikle bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda, bünyesine yıllarca hizmet ettiğimiz bu kurumun bizi bu kadar yalnız ve çaresiz bir şekilde toplumun önüne atmasını ve kamuoyunda hakkımızda yapılan çirkin yakıştırmaları üzüntüyle takip etmekteyiz. Bizler, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmış 152 Futbol Hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekliyle "AKTİF olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısında yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardır. Buna rağmen, bugün kamuoyuna "aktif olarak bahis oynayan hakemler" şeklinde yansıtılması hem gerçeği çarpıtmakta hem de emeklerimizi hiçe saymaktadır.''

Bağımsız soruşturma talebi

Türk futboluna "Temiz eller" operasyonu adı altında bir eylem gerçekleştiriliyorsa bu operasyonun en masum ve kimsesiz tarafı biz olduğumuzun (bu tabiri caizse kelle almaya bizden başlandığının), federasyonun bizi suçsuz yere suçlu addedişinin) en büyük kanıtı da 48 saatte hiçbirimizi dinlemeden, hiçbirimize sormadan görevden almasıdır. Zira biz TFF'den daha da öteye giderek, hakkımızdaki tüm iddiaları aydınlatmak için, suçsuzluğumuzu kanıtlamak adına bağımsız bir soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Bizim gibi, yıllarını futbola vermiş, binlerce maç yönetmiş, adalet ve dürüstlükle mesleklerini icra etmiş hakemlerin, tek bir suçlama dahi olmadan, mesleki kariyerlerinin bu şekilde sonlandırılması, Türk futbolu için büyük bir kayıptır. Bizler, uzun yıllar boyunca Türk futboluna hizmet etmiş, binlerce karşılaşmada tarafsızlık, adalet ve dürüstlük ilkeleriyle görev yapmış insanlarız. Her birimiz bu mesleğe gönülden bağlı, adalet duygusunu sahada yaşatmak için büyük fedakârlıklar göstermiş kişileriz. Kamuoyundan beklentimiz; gerçeği dipçik ve eksik bilgilere itibar edilmemesi, süreci tamamlanmadan hüküm verilmemesi ve yıllarca futbolun içinde alın teriyle mücadele eden insanların emeğinin, karakterinin ve adalet duygusunun göz ardı edilmemesidir. Bizler, tüm hukuki ve etik yollarla hakkımızı aramaya; futbolun adaletine, vicdanına ve kamu sağduyusuna güvenmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla.''