Son Mühür- NBA'de gecenin en heyecanlı karşılaşması Washington Wizards'la Philelphia 76ers arasındaydı.

Son anları nefes kesen karşılaşma uzatmalara gitti.

Karşılaşmanın son anlarında sahne alan milli basketbolcumuz Adem Bona son dakikalarına 9 sayı geride giren 76ers'ı üst üste 5 blokla maça ortak etti.

Bona, 18 dakika sahne aldığı karşılaşmayı 5 blok, 5 ribaund ve 2 sayıyla tamamladı.

Maxey'den 39 sayı, 10 asist...

76ers'de geceye damga vuran isimlerden biri de Tyrese Maxey'di. 47 dakika sahada kalan Maxey karşılaşmayı da 39 sayı ve 10 asistlik performansla tamamladı.

76ers'ın All Star'yı Joel Embiid sadece 23 dakika sahne aldığı karşılaşmada 25 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynadı.

76ers'ın bu yılki draft seçiminde tercihi olan V. J. Edgecombe ise 14 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle galibiyete katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.

Ev sahibi Wizards'da Alexander Sarr 31 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle takımında öne çıkan oyuncu olmayı başardı.