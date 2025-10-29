Son Mühür - Bahis skandalının ardından 152 hakem PFDK’ye sevk edilirken, üst düzey hakemlerden Zorbay Küçük’ün öne çıkan kart istatistikleri gündeme geldi.

Türkiye futbolunu sarsan bahis skandalı sonrası, 152 hakem ve gözlemcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi büyük yankı uyandırdı. Bu listede, Süper Lig’de uzun yıllardır görev yapan tanınmış hakem Zorbay Küçük de bulunuyor.