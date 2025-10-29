Son Mühür - Bahis skandalının ardından 152 hakem PFDK’ye sevk edilirken, üst düzey hakemlerden Zorbay Küçük’ün öne çıkan kart istatistikleri gündeme geldi.
PFDK'ya sevk edildiler
Türkiye futbolunu sarsan bahis skandalı sonrası, 152 hakem ve gözlemcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi büyük yankı uyandırdı. Bu listede, Süper Lig’de uzun yıllardır görev yapan tanınmış hakem Zorbay Küçük de bulunuyor.
Küçük’ün kariyeri boyunca yönettiği maçlarda verdiği kartlar da tartışma konusu oldu. İstatistiklere göre Zorbay Küçük;
- Fenerbahçe maçlarında 11 kez görev aldı ve 6 kırmızı kart, 28 sarı kart gösterdi.
- Trabzonspor maçlarında 23 kez görev yaparak 5 kırmızı kart, 44 sarı kart çıkardı.
- Beşiktaş karşılaşmalarında 14 maçta 1 kırmızı kart ve 31 sarı kart,
- Galatasaray mücadelelerinde ise 10 maçta 1 kırmızı kart ve 20 sarı kart verdi.
Sosyal medyada tepki yağdı
Zorbay Küçük’ün özellikle büyük takımların karşılaşmalarında verdiği kart sayısındaki farklılık, futbol kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada birçok taraftar, hakemin geçmişteki kararlarının da sık sık polemik yarattığını hatırlatarak, PFDK sürecinin adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. PFDK’nın yapacağı incelemelerin ardından, bahis skandalına karıştığı iddia edilen hakemler hakkında disiplin kararları açıklanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise sürecin “şeffaf ve kamuoyu önünde yürütüleceğini” duyurdu.