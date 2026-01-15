Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Konak Belediyesi, İzmir 68’liler Platformu, Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi ile İzmir Aydın ve Sanatçılar Platformu tarafından düzenlenen törene çok sayıda siyasi, sivil toplum temsilcisi, yazar, şair, sanatçı ve yurttaş katıldı. Törende Nazım Hikmet’in şiirleri okundu, konuşmacılar usta şairin edebiyat ve düşünce dünyasındaki yerini anlattı.

Başkan Mutlu: “Nazım, bu ülkenin vicdanıdır”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Nazım Hikmet heykelinin açıldığı günü hatırlatarak, o anı Türkiye’ye Nazım’ın mezarının gelmesi gibi gördüklerini ifade etti. Mutlu, Nazım Hikmet’in barışın, eşitliğin, adaletin ve memleket sevgisinin şairi olduğunu vurguladı.

Mutlu, konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu sürece de değinerek, umut, dayanışma ve omuz omuza mücadele çağrısı yaptı.

Şair ve yazarlar Nazım’ı anlattı

Şair ve romancı Nevzat Çelik, Nazım Hikmet’in şiiriyle düşüncesi örtüşen ender sanatçılardan biri olduğunu belirterek, sonraki kuşakların tamamının onu örnek aldığını söyledi.

SDD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, Nazım Hikmet’in yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için bir simge olduğunu vurguladı. Şair Namık Kuyumcu ise Nazım Hikmet’i “aşkın ve devrimin şairi” olarak tanımladı.

“Nazım’ın düşlediği dünyayı kurmak için yan yanayız”

Nazım Hikmet şiirleri okuyan Dilek Özkan, usta şairin umudu ve direnci miras bıraktığını ifade ederek, onun düşlediği dünyayı kurmak için bir arada olduklarını dile getirdi.

Heykelin hikâyesi anlatıldı

Okan Yüksel’in manevi oğlu Cenk Özkan, Kültürpark’taki Nazım Hikmet heykelinin İzmir’e kazandırılma sürecini anlattı. Heykelin, dönemin yöneticilerinin ve İzmirli isimlerin girişimleriyle kente getirildiğini aktardı.

“Nazım Hikmet bizim nefes borumuzdur”

78’liler Federasyonu Genel Sekreteri ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Nazım Hikmet’in devrimci kimliğine dikkat çekti. Hakkı Karadeniz ise Nazım Hikmet’i “bu ülkenin nefes borusu” sözleriyle tanımladı.

Şair Aydın Şimşek, Nazım Hikmet’in şiir dilinin evrensel olduğunu belirtirken, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz de usta şairi “özgürlüklerin şairi” olarak nitelendirdi.