Aydın’ın Nazilli ilçesinde görev yapan öğretmen Ali Çetin Büyükgenç, meslekteki 40 yılını tamamlayarak emekliye ayrıldı. Mezun olduğu Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim hayatına başlayan Büyükgenç, aynı okulda yıllarca öğretmenlik yaparak öğrenciler yetiştirdi.

Meslektaşları ve öğrencilerinin hazırladığı sürpriz veda töreninde çiçeklerle karşılanan Büyükgenç, okulun hoparlöründen çalan “Hatıran Yeter” şarkısı eşliğinde alkışlarla uğurlandı. Duygularını gizleyemeyen deneyimli öğretmen, gözyaşlarına hâkim olamadı.

“Kendi okulumda 40 yıl hizmet etmek büyük gurur”

Veda töreninde konuşan Ali Çetin Büyükgenç, meslek hayatını kendi okulunda tamamlamanın kendisi için unutulmaz bir onur olduğunu ifade etti: “Bu okuldan mezun olduktan sonra üniversiteyi bitirip Nazilli İmam Hatip Okulu’nun yetiştirdiği ilk öğretmenlerden biri olarak buraya atandım. O günden bu yana 40 yıl boyunca aynı kurumda görev yaptım. Bu hazırlıkların hiçbirinden haberim yoktu, çok duygulandım. Normalde hitabetim güçlüdür ama bu sürpriz karşısında sözler boğazımda düğümlendi. Kalbini kırdığım kim varsa hakkını helal etsin, benden yana da helal olsun.”

“Okuluna ve davasına örnek bir isimdi”

Okul Müdürü Şakir Taşkıran da törende yaptığı konuşmada, Ali Çetin Büyükgenç’in okulun hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti: “Ali Çetin hocamız okulumuzun ilk mezunlarından ve ilk öğretmenlerinden biri. 40 yıllık hizmetin ardından yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı. Herkese nasip olmayacak bir şekilde, mezun olduğu okulda bu kadar uzun süre görev yapması hepimiz için onur verici. İmam Hatip davasına verdiği emekler ve örnek kişiliğiyle gönlümüzde yer etti. Allah ondan razı olsun, ömrü bereketli olsun.”

Bir okul, bir hayat, bir veda

Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen törende öğrenciler ve öğretmenler, 40 yıllık meslek hayatına sayısız anı sığdıran Ali Çetin Büyükgenç’i alkışlarla uğurladı. Mezun olduğu okulda eğitimci olarak görev yapma şansını yaşayan Büyükgenç’in veda anı, hem öğrenciler hem de meslektaşları için duygusal bir hatıraya dönüştü.