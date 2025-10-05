Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir aileyi yasa boğdu. Bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Cengiz Güdücü (53) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Hatice Güdücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaza anı ve ekiplerin müdahalesi

Kaza, saat 22.30 sularında Efeler ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 AID 841 plakalı bir otomobil, seyir halindeki Cengiz Güdücü’nün kullandığı 09 PP 595 plakalı motosiklete büyük bir şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Cengiz Güdücü ve arkasında oturan eşi Hatice Güdücü yola savrularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların gürültü ve sesler üzerine durumu fark ederek derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede motosiklet sürücüsü Cengiz Güdücü’nün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı durumdaki eşi Hatice Güdücü ise ambulansla derhal yakındaki hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

Ağır yaralı eşin durumu ciddiyetini koruyor, kaçan sürücü aranıyor

Hastanede tedaviye alınan Hatice Güdücü’nün sağlık durumuyla ilgili endişeli bekleyiş sürüyor. Yapılan ilk tetkiklerde, Güdücü’nün kafatasında ve belinde ciddi kırıklar olduğu tespit edildi. Yetkililer, Hatice Güdücü’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Tüm bu acı olaylar yaşanırken, motosikletli çifte çarpan ve plakası belirlenen otomobilin sürücüsü kazanın hemen ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları da titizlikle inceleniyor. Polis, sürücüyü en kısa sürede adalete teslim etmek için tüm imkanlarını seferber etti. Cengiz Güdücü’nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.