Nazilli Devlet Hastanesi’nde düzenlenen 12. Dönem Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı başarıyla tamamlandı. Ameliyathane hemşirelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen programda, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirildi.

Katılımcılara belge verildi

Eğitim sürecini tamamlayan hemşirelere başarı belgeleri, hastane yönetiminin katıldığı törenle takdim edildi. Hemşirelerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan program, katılımcıların ameliyathane süreçlerine yönelik yetkinliklerini artırdı.

Hastaneden teşekkür mesajı

Nazilli Devlet Hastanesi yönetimi programın ardından yaptığı açıklamada, “Hastanemizde 12. Dönem Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı başarıyla tamamlandı. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılarımız belgelerini törenle teslim aldı. Eğitim sürecine katılan tüm hemşirelerimizi tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.