AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Aydın’da düzenlenen “Kadın Teşkilatları ve Kadın Belediye Başkanları Toplantısı”na katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada kadın odaklı projeler, sosyal hizmetler ve yerel yönetimlerde dayanışma mesajları öne çıktı.

Kadın belediye başkanları Aydın’da buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kadın Teşkilatları ve Kadın Belediye Başkanları Toplantısı, yerel yönetimlerde kadın temsiliyetini güçlendirmeyi amaçladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadın odaklı projelerin önemine vurgu yaptı.

“Bu toplantıda kadın konulu projelerin temeli atılacak. Ziyaretinizden dolayı çok mutluyuz. Sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyorum.”

Çerçioğlu, kadın belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen bu buluşmaların, yerel düzeyde toplumsal eşitlik için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Tuğba Işık Ercan: “Bu ziyaret nezaket değil, yeni bir başlangıç”

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, toplantının yalnızca bir nezaket ziyareti olmadığını vurguladı.

“Bu ziyaretimiz, AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışını ve kadınların siyasette, üretimde, sosyal yaşamda üstlendiği öncü rolleri bir kez daha ortaya koyan bir buluşmadır.”

Ercan, AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na “hayırlı olsun” dileklerini ileterek, Aydın’da “güçlü bir hizmet döneminin başladığını” söyledi.

“Bakanlarımız Aydın’a tam destek veriyor”

Ercan, toplantıda yaptığı konuşmada Aydın’daki projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Buraya gelmeden önce birçok bakanımızla görüştüm. Hepsi de Aydın’a tam desteklerinin olduğunu ifade ettiler. Projelerin bir an önce tamamlanması için gerekli adımlar atılıyor.”

Ercan, bakanlıkların Aydın özelinde yeni yatırımlar için hazırlık yaptığını, AK Parti’nin yerel yönetimlerde “gayretin ve hizmetin partisi” olarak hareket ettiğini söyledi.

“AK Parti belediyeciliği, gönül belediyeciliğidir”

Aydın programı kapsamında iki gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacağını belirten Ercan, Otizm Merkezi, kadın emeği üretim tesisleri, incir ve zeytin işletmeleri gibi birçok noktayı ziyaret edeceğini açıkladı.

“AK Parti belediyeciliği yalnızca altyapı değil; aynı zamanda sosyal adalet, gönül ve samimiyet belediyeciliğidir. Kadın elinin değdiği her yerde hizmet, gayret ve şeffaflık vardır.”

“Kadın belediyecilik ağıyla dayanışma güçleniyor”

Ercan, AK Parti’nin kadın belediye başkanları arasında iletişimi ve dayanışmayı artıran “Kadın Belediyecilik Ağı” hakkında da bilgi verdi.

“Bu ağ sayesinde kadın belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz doğrudan genel merkezimizle ve bakanlarımızla buluşarak projelerini paylaşabiliyor. Aydın’da da bu dayanışmanın en güzel örneklerinden birine şahit oluyoruz.”

Ercan, Aydın’da yeni dönemin, “şeffaf, adil ve kapsayıcı belediyecilik anlayışıyla” şekilleneceğini vurguladı.

“Aydın’da yeni bir dönem başlamıştır. Biz bu şehir için çalışan her samimi gayretin arkasında olacağız.”

Çerçioğlu: “Kırsalda mobil diş taramaları başlatıyoruz”

Toplantıda yeniden söz alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kırsal kesimlerde kadın ve çocuklara yönelik yeni bir sağlık projesini açıkladı.

“Kırsalda diş sağlığı konusunda büyük bir talep var. Bu kapsamda diş hekimlerinin de içinde olacağı 5 mobil araçla kadın ve çocuklara öncelik vereceğiz.”

Çerçioğlu, Tuğba Işık Ercan’ın projeye destek sözü verdiğini belirterek teşekkür etti.

“Cumhurbaşkanımıza projelerimizi anlattık”

Çerçioğlu ayrıca geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerini hatırlatarak, bu görüşmenin kadın belediye başkanları için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi:

“Kadın Kolları Genel Başkanımız bizleri Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşturdu. Sosyal projelerimizi doğrudan anlatma fırsatı bulduk. Bu toplantıyı en kısa sürede yeniden gerçekleştireceğiz.”

Toplantının basına kapalı bölümünde, kadın belediye başkanlarının bölgesel sorunlar ve yeni yatırım planları üzerine istişarelerde bulunduğu öğrenildi.