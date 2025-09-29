Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin son 9 ayda yürüttüğü çalışmalarda 812 aranan şahıs yakalandı, 55 bin 852 araç kontrol edildi. Yasaklı madde ile mücadele kapsamında 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişten kaçakçılığa, yasaklı madde suçlarından terör operasyonlarına kadar geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürdü. Asayiş birimlerinin yürüttüğü operasyonlarda kamera ve fiziki takiplerle tespit edilen 32 şüpheli tutuklanırken, 28 tabanca, 11 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca ve 28 bıçak ele geçirildi.

812 aranan şahıs yakalandı

Haklarında yakalama kararı bulunan 812 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yakalananların 302’si ifadeye yönelik aranan, 459’u 0-5 yıl arası, 37’si 5-10 yıl arası, 6’sı 10-15 yıl arası, 5’i 15-20 yıl arası ve 3’ü 20 yılın üzerinde cezası bulunan şahıslar oldu.

55 bin araç sorgulandı

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 55 bin 852 araç kontrol edildi. Sürücü belgesiz araç kullanan 365, kask takmayan 11 bin 186, kırmızı ışık ihlali yapan 1529, hız sınırını aşan 3 bin 537 ve alkollü araç kullanan 252 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Nazilli Narkotik Büro Amirliği’nin çalışmalarında 238 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 27 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplam 4 kilo 637 gram yasaklı madde, binlerce adet yasaklı hap ve yasaklı bitki ele geçirildi.

Kaçakçılığa ağır darbe

KOM ekiplerinin operasyonlarında 78 kişiye işlem yapılırken, tefecilik suçundan 2, silah ticaretinden 1 kişi tutuklandı. 66 bin 153 paket kaçak sigara, 543 bin 400 makaron, 65 litre etil alkol, 279 kilo tütün, 61 cep telefonu, tarihi eserler ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Terör operasyonları

DEAŞ’a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı, 5’i tutuklandı. FETÖ üyeliğinden aranan 9 kişi cezaevine gönderildi. PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, 1024 kişi hakkında önleyici tedbir, 7 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı aldı. Kararları ihlal eden 3 kişi tutuklandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılında suç aydınlatma oranını %97,2’ye yükseltirken, daha güvenli bir kent için gece gündüz çalışmaların süreceğini açıkladı.