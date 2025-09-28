AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantının en dikkat çeken ismi, kısa süre önce CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Çerçioğlu salona giriş yaptığı sırada partililer sık sık önünü keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdem’den “hoş geldiniz” vurgusu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem yaptı. Erdem, Çerçioğlu’nun ilk kez toplantıya katıldığını vurgulayarak “Bir kez daha hoş geldiniz” diyerek sözlerine başladı.

Genel seçim mesajı: “En az beş milletvekili”

Konuşmasında genel seçimlere değinen Erdem, seçimlerin 2028’de veya daha erken bir tarihte yapılabileceğini söyledi. Aydın’daki örgütlenmeye dikkat çeken Erdem, “Bu takım birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek hareket ettiği zaman, genel seçimde en az beş milletvekili çıkaracak şekilde hedef koyduğumuzda Allah’ın izniyle başarıya ulaşacaktır” dedi.

“Nifak tohumları ekemeyeceksiniz”

Erdem, konuşmasının sonunda muhalefetin parti içinde anlaşmazlık çıkmasını beklediğini belirterek, “Rakiplerimiz çeşitli yollarla aramıza nifak tohumları ekmeye çalışıyorlar. Başaramayacaksınız. Bu ekibi birlik ve beraberlik içinde hareket etmekten alıkoyamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Toplantı basına kapalı devam etti

İl Başkanının konuşmasının ardından AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları ve İl Kadın Kolları başkanları da salona hitap etti. Açılış bölümünün ardından toplantı basına kapalı olarak sürdürüldü.