Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde çevre kirliliği ve görüntü bozukluğuna neden olan izinsiz moloz dökümlerine karşı kapsamlı temizlik çalışması yürüttü. Belirlenen noktalardaki birikmiş atıklar ekipler tarafından temizlendi.

Foto kapan dönemi başladı

Kaçak dökümleri önlemek amacıyla şehrin kritik noktalarına foto kapan sistemleri yerleştirildi. Böylece çevreyi kirleten kişi ya da firmaların görüntülerine ulaşılıp işlem yapılacak.

“Sorumluluğumuz temiz bir kent”

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Kent temizliği ve düzeni ortak sorumluluğumuz. Bugüne kadar birçok kez kaçak dökümlerin temizliğini yaptık ancak tekrarlarının önüne geçilemedi. Artık çevreye zarar verenleri kolaylıkla tespit edeceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.”