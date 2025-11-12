Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Aydın’ın Söke ilçesinde, Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineğine karşı arazide yürütülen izleme çalışmalarında kritik artış belirlendi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleştirilen tuzakların kontrolünde, Güllübahçe Mahallesi Yuvaca mevkiinde Akdeniz meyve sineği popülasyonunda yükseliş tespit edildi.

Periyodik kontroller sürüyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, bitki sağlığı kapsamında portakal ve mandalina bahçeleri ile zeytinliklerde periyodik incelemelerini sürdürüyor. Sahada yapılan kontrollerde Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineği tuzakları incelenerek zararlı yoğunluğu sayımsal olarak değerlendirildi.

Çiftçilere uyarı

Ekipler tarafından bölgede zararlı yoğunluğunun artması nedeniyle üreticilere bilgilendirme yapıldı. Özellikle yere düşen meyvelerin toplanmasının önemine dikkat çekildi ve gerekli mücadele yöntemleri hakkında uyarılar iletildi.

Resmi açıklama

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineği tuzak kontrolleri gerçekleştirilmiş olup, Güllübahçe Yuvaca mevkiinde Akdeniz meyve sineğinde artış tespit edilmiştir. Yere düşen meyvelerin toplanması önem arz etmektedir.”