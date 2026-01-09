Bergama’da faaliyet gösteren Bergama Kadın Kooperatifi, naylon poşet kullanımına alternatif olarak ürettiği örgü pazar filesiyle hem çevre dostu üretimi yaygınlaştırıyor hem de kadınların ekonomik hayata katılımını destekliyor.

2016’da kuruldu, dayanışma ile büyüdü

Kooperatif Başkanı Reyhan Üçüncü, yaptığı açıklamada kooperatifin 2016 yılında yedi kadın tarafından kurulduğunu belirtti. Kuruluş sürecinde dönemin Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in destek verdiğini aktaran Üçüncü, kooperatifin resmi işlemlerinin ise belediye çalışanı Ersin Güleç tarafından hazırlandığını ifade etti.

Naylon poşete alternatif: Örgü file üretimi

Çevreye duyarlı üretim anlayışıyla 2017 yılında örgü pazar filesi üretimine başladıklarını aktaran Üçüncü, bu süreçte Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası’nın kooperatife katkı sunduğunu söyledi. Üçüncü, yalnızca file üretimiyle sınırlı kalmadıklarını, atıl durumdaki ipek kozalarından yaka çiçekleri ve çeşitli aksesuarlar da ürettiklerini kaydetti.

Evden üretimle kadınlara gelir imkanı

Kooperatif bünyesinde açılan file örme kurslarıyla gönüllü kadınlara üretim becerileri kazandırıldığını dile getiren Üçüncü, kadınların evlerinden üretime katılabildiğini vurguladı. İplik ve gerekli malzemelerin kooperatif tarafından sağlandığını belirten Üçüncü, bu sayede kadınların hem aile yaşamını sürdürüp hem de ev ekonomisine katkı sunduğunu aktardı.

Ürün çeşitliliği ve pazar ağı genişledi

2019 yılında hambez torbalı file üretimine geçildiğini ifade eden Üçüncü, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından hibe edilen overlok ve sanayi tipi dikiş makineleriyle üretim kapasitesinin artırıldığını söyledi. Zamanla ürün çeşitliliğinin arttığını ve toptan siparişler almaya başladıklarını belirten Üçüncü, festival ve şenliklerin yanı sıra alınan eğitimlerin pazar ağını genişlettiğini kaydetti.

“Birlikte Güçlüyüz” anlayışıyla yol alıyorlar

Kooperatifin en önemli özelliğinin, doğrudan üreticinin kazandığı bir yapıya sahip olması olduğunu ifade eden Üçüncü, çevre dostu kimlikleriyle tanındıklarını dile getirdi. Bugün 21 ortakla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Üçüncü, “Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla üretimi ve dayanışmayı büyütmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.