İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti ve silah kanununa muhalefet suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İnönü Mahallesi’nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda N.Ö. ve H.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1.173 adet sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 194 fişek, 1 tüfek ve 10 kartuş ele geçirildi.

Göksu Mahallesi’nde kaçakçılık baskını

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Göksu Mahallesi’nde gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise İ.M. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda; 30 bin 800 boş makaron, 1.200 adet doldurulmuş kaçak sigara, 5 kilo 500 gram nargile melası ve 64 paket kaçak sigara bulundu.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Her iki operasyonda yakalanan toplam 3 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildiği bildirildi.