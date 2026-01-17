Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı muharip uçaklar ile NATO’ya ait AWACS uçağının katılımıyla NEXUS ACE görevinin icra edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, düzenli olarak gerçekleştirilen NEXUS ACE eğitimleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri unsurları ile NATO AWACS uçağının birlikte görev yaptığı belirtildi.

Taktik seviyede planlanan eğitimlerin, NATO usul ve esaslarına göre hazırlandığı ve görevler sırasında NATO ile müşterek çalışma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

“Taktik seviyede bir eğitim”

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; muharip uçaklarımız ile NATO AWACS uçağının birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. Bu eğitimler, NATO usulleri uygulanacak şekilde planlanır ve görevler esnasında NATO ile koordineli olarak karşılıklı çalışma usulleri pekiştirilir.”