Son Mühür- 2026 yılında yapılan düzenlemeyle, ağır ve riskli işlerde çalışanların prim günlerine ek süre kazandıran yıpranma payı uygulaması genişletildi. Sağlık çalışanları başta olmak üzere çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi gibi yeni iş kolları da kapsam dahiline alındı.

Prim gününde artış ve emeklilik yaşında indirim

Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak bilinen yıpranma payı, çalışanların prim gününe ilave gün ekleyerek emeklilik yaşını düşürmelerini sağlıyor. Normal şartlarda bir çalışan yılda 360 gün prim öderken, riskli mesleklerde bu süre yılda 60, 90 veya 180 gün artırılıyor. Örneğin, yılda 90 gün yıpranma payı olan bir meslekte 12 ay çalışan bir kişi, SGK’ya 360 gün yerine 450 gün prim ödemiş gibi kabul ediliyor.

Emeklilik yaşı daha erken

Yıpranma payı yalnızca prim gününü artırmakla kalmıyor, biriken ek süre emeklilik yaşının da düşmesini sağlıyor. Bazı ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, bu süre sayesinde emeklilik yaşını 5 yıla kadar, çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekebiliyor.

Hangi meslekler kapsamda?

Daha önce sınırlı sayıda meslek için uygulanan yıpranma payı, 2026 düzenlemesiyle genişletildi. Kapsamda yer alan başlıca meslek grupları şunlar:

Gazeteciler: Sarı basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.

Maden ve Yeraltı İşçileri: En yüksek yıpranma payına sahip olan gruptur (yılda 180 gün, 6 ay).

Güvenlik Güçleri: Asker, polis, MİT mensupları ve cezaevi infaz koruma memurları.

Ağır Sanayi Çalışanları: Demir-çelik fabrikası, cıva ve asit üretimi gibi zehirli maddelerle çalışan işçiler.

İtfaiyeciler: Yangın söndürme ekipleri.

2026 düzenlemesi ile listeye eklenen yeni meslekler

Yapılan son düzenlemeyle yıpranma payı kapsamına çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları da dahil edildi. Bu meslek grupları artık prim gününde ek süre kazanabilecek ve emeklilik yaşını öne çekebilecek.