NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak’ın güvenlik tehditlerine karşı savunma duruşunu güçlendirdiğini belirterek, Ukrayna’ya desteğin kesintisiz süreceğini ve İHA’lara karşı yeni önlemler alınacağını açıkladı.

Brüksel’de savunma bakanları toplantısı

NATO Savunma Bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, gündemdeki başlıkların güvenliğe yönelik mevcut tehditler ve ittifakın savunma kapasitesinin artırılması olduğunu söyledi.

Rutte, son dönemde NATO hava sahasında yaşanan insansız hava aracı (İHA) ve savaş uçağı ihlallerinin, ittifakın caydırıcılık ve savunma politikasını güçlendirme yönünde bir ivme yarattığını ifade etti.

“Doğu Nöbeti” ile savunma güçlendirildi

NATO’nun Baltık Denizi bölgesindeki gözetimini artırdığını belirten Rutte, yeni başlatılan “Doğu Nöbeti” (Eastern Sentry) girişiminin doğu kanadında güç ve esneklik sağladığını dile getirdi.

“NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı’nın girişimiyle gözetimimizi artırdık, savunma duruşumuzu güçlendirdik. Doğu Nöbeti girişimi, ittifaka doğu kanadında stratejik avantaj kazandırdı.”

İHA tehditlerine karşı yeni tedbirler

Toplantının bir diğer gündeminin İHA’lara karşı savunma sistemleri olduğunu belirten Rutte, bu alanda yeni önlemler alacaklarını açıkladı:

“İnsansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlerle nasıl daha etkin başa çıkabileceğimizi tartıştık. NATO, İHA’lara karşı yeteneğini güçlendirecek, genişletecek ve hızlandıracak bir dizi yeni önlem uygulayacak.”

Rutte, Doğu Nöbeti kapsamında hava tehditlerini tespit, izleme ve etkisiz hale getirme sistemlerinin test edildiğini, özel sektörle işbirliğinin de genişletileceğini söyledi.

“NATO bir savunma ittifakıdır”

Rutte, NATO’nun karakterine vurgu yaparak,

“Bu ittifak bir savunma ittifakıdır ve öyle kalacaktır. Ancak, bir milyar insanın güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapmaya hazırız,”

dedi.

Genel Sekreter, üye ülkelerin savunma yatırımlarının arttığını, üretimin güçlendiğini ve Ukrayna’ya desteğin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Ukrayna’ya kesintisiz destek

Toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı. Rutte, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Ukrayna’ya desteğin süreceğini vurguladı:

“Rusya, Ukrayna’yı her gün hedef almaya devam ediyor. Kış yaklaşırken Ukrayna halkı ısınma ve enerjiye erişimden mahrum kalıyor. Bu yüzden desteğimiz kesintisiz devam edecek.”

“AB ve NATO birbirini tamamlıyor”

Rutte, AB’nin “İHA duvarı” girişimiyle NATO’nun doğu kanadındaki faaliyetleri arasında çakışma olmadığını belirtti:

“NATO ve Avrupa Birliği el ele, son derece yakın bir şekilde çalışıyor. Aramızda bir rekabet değil, tamamlayıcılık var.”

Ukrayna’ya hava savunma desteği: PURL girişimi

Rutte, Ukrayna’ya yönelik “PURL (Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi)” programına dair bilgiler paylaştı.

“Başlangıçta altı müttefik katılmıştı; bugün 32 müttefikin yarısından fazlası bu girişimde yer alıyor. Bu, Ukrayna’ya hayati desteğin sürekliliğini güvence altına alıyor.”

Program kapsamında ABD ve Avrupa tarafından finanse edilen hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya tedarik edildiğini açıkladı.

“Rusya’yı gereğinden fazla ciddiye almayalım”

Rutte, Rusya’nın askeri kapasitesinin abartılmaması gerektiğini söyledi:

“NATO ekonomisi 50 trilyon dolar civarında; Rusya’nınki yalnızca 2 trilyon dolar. Yani Rusya, Texas eyaletinden bile küçük. Evet, nükleer kapasitesi var ama konvansiyonel güç olarak bizi tehdit edebilecek durumda değil.”

Rus pilot ve denizcilerinin yetersiz eğitimine de değinen Rutte, NATO’nun olası tüm tehditlere karşı hazır olduğunu belirtti:

“70 yıldır bu işin eğitimini alıyoruz. Gerektiğinde gereken yanıtı veririz. Rusları gereğinden fazla ciddiye almayalım.”

Çin ve Rusya ittifakına dikkat çekti

Rutte, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Rusya üzerindeki etkisine dikkat çekerek,

“Eğer Çin Tayvan’a bir hamle yaparsa, Putin NATO’ya karşı hareket etmeye zorlanabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmalıyız,”

uyarısında bulundu.

“Trump olmadan bu noktaya gelinemezdi”

ABD Başkanı Donald Trump’a da değinen Rutte,

“Trump’ın liderliği olmasaydı savunma harcamalarındaki yüzde 5 hedefi bu kadar ilerleyemezdi. Bu sonucu onsuz elde etmek mümkün değildi,”

dedi.

Lahey Zirvesi’nde tüm NATO üyelerinin hedefler üzerinde tam mutabakat sağladığını, İspanya’nın da bu kabiliyet planlarına katıldığını ifade etti.