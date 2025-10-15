Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski başkan Melih Gökçek’in sosyal medyada yaptığı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Gökçek’in paylaşımları üzerine açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla, eski belediye başkanı Melih Gökçek’in paylaşımlarının kamuoyunu yanılttığını ve paniğe sevk ettiğini duyurdu. Belediyenin açıklamasında, Gökçek’in “Ankara felaketi yaşıyor” ve “Su boruları tekrar patladı” ifadeleriyle paylaştığı görüntülerin eski tarihli olduğu ve gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

“Halkın huzuru ve ASKİ emeği hedef alındı”

Açıklamada, söz konusu paylaşımların kasıtlı bir dezenformasyon içerdiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

“Ankara halkını paniğe sevk eden ve gerçeği yansıtmayan dezenformasyon yapılmıştır. Kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltan bu paylaşımlar, hem halkın huzurunu hem de kentte büyük bir özveriyle çalışan ASKİ ekiplerimizin emeğini hedef almaktadır.”

Belediye, halkın yanlış bilgilendirilmemesi için sosyal medya kullanıcılarını resmî açıklamalara itibar etmeye çağırdı.

“Ankara’da su kesintisi yok”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos tarihinde Kesikköprü hattında meydana gelen vantuz (hava tahliye vanası) patlamasının ASKİ ekipleri tarafından kısa sürede giderildiğini bildirdi.

Açıklamada,

“ASKİ ekiplerimiz derhal müdahalede bulunmuş, arıza kısa sürede giderilmiştir. 8 Ekim itibarıyla Ankara’nın hiçbir noktasında su sıkıntısı yaşanmamaktadır”

denilerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığı bir kez daha vurgulandı.

“Eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşıldı”

ABB açıklamasında, Gökçek’in geçmişte yaşanan bir teknik arızaya ait görüntüleri “yeniymiş gibi” paylaştığı ifade edildi.

“Buna rağmen Melih Gökçek tarafından, ‘Ankara felaketi yaşıyor!’, ‘Su boruları tekrar patladı!’ gibi ifadelerle eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılmıştır.”

Açıklamada, bu tür paylaşımların kamu düzenini bozduğu ve kurum çalışanlarının emeğini gölgelediği belirtildi.

Suç duyurusu hazırlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Belediye yetkilileri, yanlış bilgilendirmeye karşı hukuki süreç başlatacaklarını duyurarak şu ifadelere yer verdi:

“Melih Gökçek hakkında, suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyuna duyururuz.”