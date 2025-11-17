Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde yer alan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Kadın Azmağı, son dönemde ziyaretçilerin bıraktığı eşyalar nedeniyle görsel kirlilikle karşı karşıya. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 22 Nisan 2021 Dünya Günü’nde sosyal medya hesabından “Vay be. Güzelliğini yaşayın” paylaşımı yaparak bölgeyi tanıtmış, bu paylaşım azmağın uluslararası alanda da ilgi görmesini sağlamıştı.

Sakin şehir statüsündeki Azmak ziyaretçi çekiyor

2011 yılında Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından “Sakin Şehir” unvanı verilen Akyaka Mahallesi’ndeki Kadın Azmağı, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Yaklaşık 1.200 metre uzunluğundaki azmak, ağaçlar ve sazlıklar arasında süzülerek Gökova Körfezi’ne ulaşıyor. Su altındaki bitki örtüsü ve çeşitli balık türleri ile doğal bir akvaryum görünümü sunan azmak, su üzerinde dolaşan ördeklerle de görsel zenginlik sağlıyor. Ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı’na doğru uzanan yan kollar ve sazlık tünelleri, bölgeyi daha da keşfedilmeye değer kılıyor.

Köprü çitleri eşyalarla dolu

Son dönemlerde Kadın Azmağı’ndaki köprü çitlerine, ziyaretçilerin dilek tutarak bıraktığı bez parçaları, poşetler ve anahtar kilitler bağlandığı görüldü. Bu durum, azmağın doğal görünümünü gölgeleyerek görsel kirliliğe yol açıyor. Uzmanlar, bu tür malzemelerin rüzgar veya yağışla suya düşmesi halinde çevre kirliliği yaratabileceğine dikkat çekiyor.