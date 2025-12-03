Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Kasım tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu suçlarına yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında 38 ayrı olaya müdahale edildi.

Uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi

Operasyonlarda 843 gram esrar, 166 gram skunk, 153 gram kokain, 68 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 127 adet sentetik ecza ve ecstasy ele geçirildi. Ayrıca hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 208 bin 255 TL nakit para muhafaza altına alındı.

47 şüpheli hakkında işlem

Yakalamalar kapsamında 34 kişiye “uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak”, 13 kişiye ise “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından işlem uygulandı.

10 kişi cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.