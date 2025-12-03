Muğla'nın ilçesi Fethiye'deki Katrancı Koyu'nda öğleden sonra çıkan yangın, bölgede büyük bir endişe yarattı. Bir karavanda başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla diğer karavanlara yayıldı. Ormanlık alanın bitişiğindeki bölgede süren söndürme çalışmaları için çok sayıda ekip seferber edildi.

Yangın saat 15.30 sularında başladı ve hızla yayıldı

Olay, Fethiye ilçesinin doğal güzellikleriyle ünlü Katrancı Koyu mevkiinde, yaklaşık olarak saat 15.30 civarında meydana geldi. İddiaya göre, karavanların park halinde bulunduğu alanda bir karavandan dumanlar yükselmeye başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa süre içinde kontrolden çıkarak bitişiğinde bulunan diğer karavanlara da sıçradı.

Ekipler alevlere müdahale ediyor: Orman tehdidi devam ediyor

Karavanların ormanlık alana yakın bir konumda bulunması nedeniyle durumun ciddiyeti hızla arttı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye derhal Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye birimleri sevk edildi. Ekipler, yangının daha fazla alana yayılmasını ve özellikle çevredeki ormanlık dokuya zarar vermesini engellemek için yoğun bir mücadele başlattı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Gerek karavanların yapısı gerekse yangının çıktığı bölgenin hassasiyeti nedeniyle ekiplerin müdahalesi güçlükle sürdürülüyor. Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi ve soğutma işlemlerine geçilebilmesi için bölgede geniş kapsamlı bir çalışma yürütülmekte. Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı.