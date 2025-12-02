Muğla'nın Seydikemer ilçesi, üç kardeşi etkileyen ve birinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan şüpheli zehirlenme olayıyla sarsıldı. 24 Kasım tarihinde Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybederken, diğer iki kardeşin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, AFAD ekiplerinin yaptığı incelemeler neticesinde ailenin ikamet ettiği evde siyanür maddesine rastlanması, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Genç kız kurtarılamadı, iki kardeşin tedavisi sürüyor

Zehirlenme belirtileri gösteren aynı aileden Neslinur Topal, Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal, ilk olarak Seydikemer Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kardeşlerden Neslinur Topal’ın durumunun hızla kötüleşmesi üzerine, bilinç kaybı ve kalp durması yaşamasıyla derhal Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahaleler sonrası Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen genç kız, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer kardeşler Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal'ın ise hayati tehlikeyi atlatamadığı, ancak bilinçlerinin açık olduğu ve tedavilerinin Muğla’daki hastanede titizlikle devam ettiği bildirildi.

AFAD ekipleri evde zehirli maddeye rastladı

Yaşanan trajik olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, zehirlenme şüphesi üzerine detaylı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Muğla, İzmir ve Ankara'dan uzman AFAD personeli, olay yerine sevk edilerek özel zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla kapsamlı bir inceleme yaptı. Gerçekleştirilen hassas ölçümler sonucunda, Topal kardeşlerin yaşadığı konutta siyanür maddesinin varlığı tespit edildi.

AFAD ekipleri, siyanürün eve yayılma kaynağını belirlemek amacıyla evin içerisinden ve ikametin hemen bitişiğinde konumlanan bir un fabrikasından kapsamlı numuneler topladı. Fabrikadaki yem, un, buğday ve diğer ürünlerden alınan kritik numuneler, zehirlenmenin kaynağına dair kesin sonuçlara ulaşılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi’ne gönderilecek.