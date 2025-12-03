Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle engelsiz ve eşit bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de ilk kez uygulanan Kısa Mola Hizmeti, Engelli Nakil Hizmeti, Engelsiz İzciler, Engelsiz Plajlar ve Evde Bakım hizmetleri başta olmak üzere birçok yenilikçi uygulama ile vatandaşların yanında yer alıyor.

Türkiye’de ilk Kısa Mola merkezleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelerin kendilerine zaman ayırabilmesi amacıyla Kısa Mola Merkezlerini hayata geçirdi. Türkiye’de bu içerikte ilk kez uygulanan hizmet, Menteşe ilçesinde başladı.

Kısa Mola hizmeti bugün Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça, Yatağan, Ortaca ve Dalaman ilçeleriyle birlikte toplam 9 merkezde sunuluyor. Hizmet kapsamında, Muğla genelinde ikamet eden ve 6 yaş üzeri engelli birey yakını bulunan ailelere destek veriliyor.

Engelli Nakil Hizmeti ile ücretsiz ulaşım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede özel donanımlı engelli nakil araçlarıyla ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor. Toplu taşıma kullanma imkânı olmayan engelli bireylerin; sağlık kuruluşlarına, kamu kurumlarına, banka ve noter işlemlerine, sosyal etkinliklere ve gönüllü faaliyetlere güvenli şekilde ulaşımları bu hizmet kapsamında gerçekleştiriliyor.

Engelsiz İzciler ile sosyal hayata katılım

Engelsiz İzciler Projesi ile engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal hayata katılımı destekleniyor. Proje kapsamında engelli bireylerin kişisel gelişim becerilerinin izcilik disipliniyle güçlendirilmesi ve mümkün olduğunca kendi kendine yeter hale gelmeleri amaçlanıyor.

Menteşe, Fethiye, Milas ve Marmaris Kısa Mola Merkezlerinden yararlanan 25 engelli bireyle Yıldız Oymağı oluşturuldu. 8 Kısa Mola Merkezi’nden faydalanan 38 Engelsiz İzci ile bugüne kadar 8 kamp düzenlendi. Kamplarda çadır kurma, kişisel bakım ve bağımsız yaşama yönelik eğitimler verildi.

Engelsiz plajlar yaygınlaşıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşların denize güvenle erişebilmesi amacıyla Engelsiz Plajlar hizmetini hayata geçirdi. Bugüne kadar 23 plaj engelli erişimine uygun hale getirildi. Yapılan düzenlemeler sayesinde tekerlekli sandalye kullanan bireyler, plaja ve denize daha rahat ulaşabiliyor.

Kapsayıcı sosyal hizmetler

Muğla Büyükşehir Belediyesi; Engelli Hakları Kitapçığı, Engelli Atölyeleri, Ergoterapi hizmetleri, Sessizliğime Ses Ol Projesi ve Sende Gel Engelsiz Kafe gibi birçok hizmetle özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya Engelliler Günü’nde özel etkinlik

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde özel bir etkinlik düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Kısa Mola Merkezi’nden yararlanan 43 özel gereksinimli birey tarafından hazırlanan sahne gösterileri, dans, şiir dinletisi, zeybek, oratoryo, gitar, piyano, ok atıcılığı ve koro performansları izleyicilerden beğeni aldı.

Başkan Aras: “Engelsiz bir Muğla için çalışıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, eşit fırsatlar ve erişilebilir kent vurgusu yaptı. Başkan Aras, Muğla’da kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin yaşamın her alanında eşit şekilde var olabildiği bir kenti birlikte inşa etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Engelli bireylerin ve ailelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.