Marmaris Ultra Trail, bu yıl ikinci kez Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

"Maviden Yeşile Bir Yolculuk" temasıyla düzenlenen koşu, sporcuları Gökova Körfezi’nden Datça Yarımadası’na uzanan benzersiz bir rotada buluşturdu.

Altı farklı kategoride yarış: 1.226 sporcu parkurlarda buluştu

Bu yılki Marmaris Ultra Trail’de 100K, 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K olmak üzere altı parkur yer aldı. 15 farklı ülkeden toplam 1.226 sporcu, Akdeniz’in mavi ve yeşil tonlarının iç içe geçtiği güzergahlarda yarıştı.

Yarışların en uzun etabı olan 100K’da erkeklerde Mehmet Soytürk 11:18:22.34 derecesiyle birinci olurken, kadınlarda Doğa Canik 17:43:13.00 derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı.

Çocuk Koşusu renkli görüntülere sahne oldu

Marmaris’in doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenen Çocuk Koşusu, minik sporcuların kıyasıya rekabeti ve ailelerin coşkulu desteğiyle etkinliğin en eğlenceli bölümlerinden biri oldu. Organizasyon, spor kültürünün genç nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdı.

Sporcular 15 ülkeden geldi

Yarışlara Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Turks ve Caicos Adaları’ndan sporcular katıldı. Sporcular, Marmaris’in doğa içinde uzanan rotalarını “unutulmaz” olarak değerlendirdi.

Parkur rekorları yenilendi

Bu yıl iki farklı etapta parkur rekoru kırıldı:

30K parkurunda Üzeyir Söylemez, 2:10:43.32

16K parkurunda Mustafa Çınar, 1:08:08.43

Her iki sporcu da kendi kategorilerinde organizasyon tarihinin en hızlı derecelerine imza attı.

Sporcular tohum dikerek parkurda iz bıraktı

Marmaris Ultra Trail’in bir diğer dikkat çeken kısmı çevre duyarlılığı oldu. Ormanlık alandan geçen parkurlarda sporcular, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla tohumları toprakla buluşturdu.

Ödül törenine protokol katıldı

Yarışı tamamlayan sporcular için düzenlenen ödül törenine Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan katıldı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edilirken, organizasyonda destek veren kurumlara da plaket verildi.

Cevheroğlu: “Hiç kimse yaşam sevinçsiz ve sporsuz kalmasın”

Törende konuşan Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, organizasyonun önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu coğrafyayı böylesine güzel bir etkinlikten mahrum bırakmak istemedik. Bu kadar insanın spor ve yaşam sevgisiyle burada olması çok kıymetli. Hiç kimse yaşam sevinçsiz ve sporsuz kalmasın.”

“Türkiye’de koşu kültürü yeni gelişiyor”

Aynı zamanda ultra maraton koşucusu olan Engin Çetinay, Türk koşu kültürünün halen gelişme aşamasında olduğunu belirtti:

“Marmaris Ultra’nın en büyük farkı Karya Yolu’ndan geçen teknik iki parkuru ve koşulabilir üç rotasıyla her seviyeden sporcuyu kapsaması.”

Çetinay, özellikle çocuk koşusuna dikkat çekerek etkinliğin spor kültürünü yayma açısından büyük rol oynadığını söyledi.

“Seneye Nisan’da düzenleyeceğiz: Sezona enerji katacağız”

Turizm sezonunu uzatmak amacıyla kasım ayında düzenlenen organizasyonun gelecek yıl Nisan ayında yapılacağını belirten Çetinay, şunları aktardı:

“Sezon açılışında bölgeye büyük bir enerji getireceğiz. Bu etkinlik Marmaris ekonomisine ciddi katkı sunuyor.”